Un nuevo bloqueo de EE. UU. está sofocando a Cuba

Cuba se enfrenta al primer bloqueo efectivo de Estados Unidos desde la Crisis de los Misiles y se está quedando rápidamente sin combustible, lo que empuja a la nación hacia una crisis humanitaria y a su gobierno al borde del colapso. Aunque el presidente Donald Trump ha prometido detener cualquier envío de petróleo a Cuba, el gobierno de Estados Unidos se ha abstenido de calificar su política como un bloqueo.