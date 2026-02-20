edición general
Un nuevo bloqueo de EE. UU. está sofocando a Cuba

Cuba se enfrenta al primer bloqueo efectivo de Estados Unidos desde la Crisis de los Misiles y se está quedando rápidamente sin combustible, lo que empuja a la nación hacia una crisis humanitaria y a su gobierno al borde del colapso. Aunque el presidente Donald Trump ha prometido detener cualquier envío de petróleo a Cuba, el gobierno de Estados Unidos se ha abstenido de calificar su política como un bloqueo.

