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El nuevo acuerdo de Google con el Pentágono amplía el papel de la IA en la guerra a «cualquier fin legítimo del Gobierno» [ENG]

El nuevo acuerdo de Google con el Pentágono amplía el papel de la IA en la guerra a «cualquier fin legítimo del Gobierno» [ENG]

Según un informe de The Information, Google y el Departamento de Defensa de EE. UU. están estudiando formas de implementar los modelos de IA más avanzados de la empresa en entornos militares clasificados. Este acuerdo supone un hito en la relación de Google con el Pentágono y marca un deshielo en las relaciones entre los desarrolladores de IA y las organizaciones de seguridad nacional. El acuerdo no limitaría las herramientas de IA de Google a tareas específicas, sino que las pondría a disposición para «cualquier fin gubernamental lícito»...

| etiquetas: google , el pentágono , ia , guerra , entornos militares clasificados
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3 comentarios
6 1 0 K 86 actualidad
#1 concentrado
Como por ejemplo hacer que no pierda nunca las elecciones o acabar con rivales políticos.
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Cualquier tecnología será usada para cualquier uso para el que pueda ser usada.

Quien piense lo contrario, es un iluso.
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manzitor #2 manzitor
Marchando una dosis de Ecosia y Protón mail
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menéame