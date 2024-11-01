El nuevo acuerdo de Google con el Pentágono amplía el papel de la IA en la guerra a «cualquier fin legítimo del Gobierno» [ENG]

Según un informe de The Information, Google y el Departamento de Defensa de EE. UU. están estudiando formas de implementar los modelos de IA más avanzados de la empresa en entornos militares clasificados. Este acuerdo supone un hito en la relación de Google con el Pentágono y marca un deshielo en las relaciones entre los desarrolladores de IA y las organizaciones de seguridad nacional. El acuerdo no limitaría las herramientas de IA de Google a tareas específicas, sino que las pondría a disposición para «cualquier fin gubernamental lícito»...