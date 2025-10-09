Nuevas "oscilaciones críticas" en el sistema eléctrico se suman al apagón de abril, aún sin resolver

La CNMC reconoce que el crecimiento descontrolado de renovables y autoconsumo, combinado con la obsolescencia de procedimientos como el P.O. 7.4 (sin actualizar desde el año 2000), expone "vulnerabilidades críticas". Mientras tanto, REE y el Ministerio "piden" más supervisión y medidas urgentes, aunque no se sabe exactamente a quién, al ser ellos los responsables. La ausencia de un análisis profundo y transparente sobre el apagón de abril y las nuevas anomalías deja a los consumidores de clase trabajadora como principales víctimas.
