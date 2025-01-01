Nuevas investigaciones revelan que el canibalismo era común en la Península Iberica en el neolítico tardío [Eng]

Nuevas evidencias revelan que los humanos que vivieron en la Península Ibérica a finales del Neolítico podrían haberse comido a sus vecinos en un acto lúgubre y macabro de violencia social. Al menos 11 individuos, entre ellos niños y adolescentes, parecen haber sido desollados, descarnados, desarticulados, fracturados, cocinados y comidos por otras personas, según las marcas en huesos que datan de hace 5709 a 5573 años, halladas en la cueva El Mirador, en la Sierra de Atapuerca, España.