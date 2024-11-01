Las nuevas cláusulas de Sanidad para dificultar pelotazos como los del ‘clan Ayuso’: "El fin de las garras especuladoras"

El Gobierno de España busca impedir los ‘pelotazos’ en materia sanitaria, un ‘modus operandi’ que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso conoce bien en tanto en cuanto parte de su núcleo familiar ha acudido a él -solo hay que recordar los negocios de su hermano Tomás durante la pandemia del Covid, o los de su novio, Alberto González Amador- o al que algunas empresas han recurrido bajo su amparo. La hoja de ruta de Mónica García para poner coto a la privatización sanitaria, punto por punto.