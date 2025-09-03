Nueva Zelanda recula y permitirá la compra de viviendas de lujo a extranjeros (desde 2018 les prohibía cualquier transacción)  

Permitirá a los titulares de una ‘golden visa’, diseñada para atraer a personas con alto patrimonio (alrededor de un 40% de los solicitantes son de Estados Unidos), comprar viviendas por un valor mínimo de 2,5 millones de euros. Se estima que el total de viviendas de igual o superior valor en el país ronda las 7.000. En los últimos años, apenas 350 de estas propiedades salieron al mercado. Los precios de la vivienda se han reducido tras la pandemia, sufriendo caídas mensuales consecutivas durante los últimos meses.
| etiquetas: nueva zelanda , golden visa , vivienda , extranjeros