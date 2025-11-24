Nueva Zelanda dice que va a erradicar a los gatos salvajes

Nueva Zelanda anunció sus planes para erradicar a los gatos salvajes para 2050, como parte de las acciones para proteger la biodiversidad del país. En declaraciones a Radio New Zealand, el jueves, el ministro de conservación, Tama Potaka, afirmó que los gatos salvajes son “asesinos a sangre fría” y que se añadirían a la lista “Libre de Depredadores 2050” del país, cuyo objetivo es erradicar a aquellos animales que tienen un impacto negativo en especies como aves, murciélagos, lagartos e insectos.