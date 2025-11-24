edición general
Nueva Zelanda dice que va a erradicar a los gatos salvajes

Nueva Zelanda anunció sus planes para erradicar a los gatos salvajes para 2050, como parte de las acciones para proteger la biodiversidad del país. En declaraciones a Radio New Zealand, el jueves, el ministro de conservación, Tama Potaka, afirmó que los gatos salvajes son “asesinos a sangre fría” y que se añadirían a la lista “Libre de Depredadores 2050” del país, cuyo objetivo es erradicar a aquellos animales que tienen un impacto negativo en especies como aves, murciélagos, lagartos e insectos.

#2 Leclercia_adecarboxylata *
Especies que tienen impacto negativo en la biodiversidad. 1,2,3 responda otra vez. ¬¬
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 ¿ Humanos?
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#4 Políticos sobre todo.
Pertinax #1 Pertinax *
Lo lógico y recomendable.
Priorat #3 Priorat
Hacen bien.
Xenófanes #5 Xenófanes
En el santuario de aves que hay al lado de Wellington tienen unas vallas altas y enterradas para precisamente impedir que entre otros animales se metan gatos y zarigüeyas.

en.wikipedia.org/wiki/Zealandia_(wildlife_sanctuary)
Ankor #6 Ankor
Yo he visto en parajes naturales protegidos colonias de gatos. Y no entiendo como nadie hace nada.
Mala #8 Mala
Luego se les comeran las raatas salvajes.
Hace muchos años, recuerdo haber oido una noticia que decía que en cierto lugar de Europa se habían deshecho de los gatos y después tuvieron que comprarlos porque se les comían otros bichos.
Lo mismo ocurrió con el famoso exterminio de gorriones en China.
