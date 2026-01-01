·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6568
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
7617
clics
El ABC ya decía en 1983 que las pensiones estaban en peligro
5630
clics
Así son las campañas de extorsión contra pequeñas empresas españolas en Google Maps: “Pueden hundirte el negocio”
4017
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
3741
clics
Los 13 perseguidos de la Lotería en Villamanín rompen su 'pacto de silencio': "Estamos aterrados; nos dicen que iremos a la cárcel"
más votadas
480
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia
256
2025: El año en que la medicina ha dado un salto histórico contra el Alzheimer, el cáncer y la ELA
338
Se desvela la irrisoria cifra que ha pagado Netflix por su campaña de 'Stranger Things' en el centro de Madrid: así se colará en las campanadas de RTVE y Atresmedia
208
El Ministerio de Trabajo concede a los trabajadores un permiso de hasta cuatro días con el 100% del salario por lluvia y nieve
331
Las arcas madrileñas se resienten tras seis años de sobrecostes multimillonarios con los hospitales privados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
22
clics
Nueva tragedia en el Pirineo: localizan muerto al montañero atrapado por un alud en el valle de Bielsa
El Greim ha encontrado el cadáver de madrugada tras un complicado rescate nocturno. Ya son cuatro las víctimas por avalanchas en Aragón en solo tres días.
|
etiquetas
:
tragedia
,
alud
,
bielsa
,
aragon
,
montaña
,
muerto
,
montañero
6
1
0
K
72
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
72
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
YSiguesLeyendo
*
qué? otro deportista experimentando, prudente, profesional, que sigue las normas y las indicaciones y prohibiciones de acceso, amigo de sus amigos, que ha tenido un despite o mala suerte, no, y cuyo rescate, vivo o muerto, nos ha costado un pastón por un caprichito del nene, no? pobrecillo (ah, que además nos tiene que dar pena? pues CERO PENA de mi parte) la gente que se mata yendo a 300 km/h por una carretera secundaria nos parece gente temeraria y sin cabeza? pues esta gente que hace lo que no debe por las montañas nos debería parecer lo mismo, pero claro, como hemos romantizado esto de ser montañero pues hay que echar la lagrimita, y una mierda!
0
K
16
#7
YSiguesLeyendo
al del comentario 6 de arriba: ves? lo que yo decía. gracias por darme la razón en mi comentario anterior. que siga la fiesta!
0
K
16
#6
Mountains
#4
Jorge Gardía Dihinx era una persona super experimentada en tema de seguridad en montaña.
0
K
15
#2
Mountains
Y mientras tanto Formigal haciendo campanadas en la nieve..
www.heraldo.es/noticias/aragon/2026/01/01/aramon-despide-2025-nochevie
Vergüenza de empresa.
0
K
15
#5
Tarod
#2
y? Tienen que suspender la Nochevieja por un accidente?
0
K
10
#1
ipanies
A más gente pululando por lo que algunos venden como un parque de atracciones al aire libre, más muertes va a haber.
0
K
12
#4
dakota
#1
gente sin preparación o conocimientos técnicos de la nieve y sus peligros. Encima no llevan ARVA ni saben usarlo, los "influencers" venden paisajes espectaculares y que cualquiera puede hacerlo, y no.. subir una montaña siempre requiere conocimientos, formación y ir bien equipado
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.heraldo.es/noticias/aragon/2026/01/01/aramon-despide-2025-nochevie
Vergüenza de empresa.