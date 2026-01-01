edición general
Nueva tragedia en el Pirineo: localizan muerto al montañero atrapado por un alud en el valle de Bielsa

El Greim ha encontrado el cadáver de madrugada tras un complicado rescate nocturno. Ya son cuatro las víctimas por avalanchas en Aragón en solo tres días.

qué? otro deportista experimentando, prudente, profesional, que sigue las normas y las indicaciones y prohibiciones de acceso, amigo de sus amigos, que ha tenido un despite o mala suerte, no, y cuyo rescate, vivo o muerto, nos ha costado un pastón por un caprichito del nene, no? pobrecillo (ah, que además nos tiene que dar pena? pues CERO PENA de mi parte) la gente que se mata yendo a 300 km/h por una carretera secundaria nos parece gente temeraria y sin cabeza? pues esta gente que hace lo que no debe por las montañas nos debería parecer lo mismo, pero claro, como hemos romantizado esto de ser montañero pues hay que echar la lagrimita, y una mierda!
al del comentario 6 de arriba: ves? lo que yo decía. gracias por darme la razón en mi comentario anterior. que siga la fiesta!
#4 Jorge Gardía Dihinx era una persona super experimentada en tema de seguridad en montaña.
Y mientras tanto Formigal haciendo campanadas en la nieve..

www.heraldo.es/noticias/aragon/2026/01/01/aramon-despide-2025-nochevie

Vergüenza de empresa.
#2 y? Tienen que suspender la Nochevieja por un accidente?
A más gente pululando por lo que algunos venden como un parque de atracciones al aire libre, más muertes va a haber.
#1 gente sin preparación o conocimientos técnicos de la nieve y sus peligros. Encima no llevan ARVA ni saben usarlo, los "influencers" venden paisajes espectaculares y que cualquiera puede hacerlo, y no.. subir una montaña siempre requiere conocimientos, formación y ir bien equipado
