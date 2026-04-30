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La nueva oficina de atención a las víctimas de pederastia en la Iglesia recibe 300 solicitudes en dos semanas

El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, atiende en 15 días al doble de víctimas que han acudido en un año al PRIVA, la unidad eclesiástica

| etiquetas: abusos , pederastia , iglesia , víctimas
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5 comentarios
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Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Parece que muchas víctimas no se fían de la iglesia católica. La jerarquía de la religión del amor no parece actuar según sus principios.
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Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Digo lo de siempre, pocas venganzas se ven para todos los abusos que ha cometido la iglesia.

Estudiado el caso y escuchadas las partes, esta unidad elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica)

¿Qué coño es una reparación simbólica o espiritual?
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Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
#2 reparación espiritual forma parte del humo que venden.
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Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Tiene más trabajo esta oficina que todas las oficinas de "ocupación" abiertas por las Comunidades con gobiernos ultras juntas.
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javibaz #5 javibaz
Ha recibido 300 solicitudes más que la oficina antiocupación. :calzador:
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