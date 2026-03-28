Una nueva manifestación recorre Valencia para pedir que Mazón deje su acta de diputado por la dana

Una nueva manifestación por la gestión de la dana ha recorrido esta tarde las calles del centro de Valencia para volver a exigir que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado e ingrese en prisión, solo unos días después de que haya sido citado en calidad de testigo por la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la catástrofe. La marcha, que ha partido a las 18.00 horas de la plaza del Ayuntamiento de València, está encabezada por una gran pancarta en la que se puede leer «Mazón a presó»