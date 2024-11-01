Nueva deducción de 100 euros en el IRPF para celíacos

La Junta de Andalucía incorporará a partir del próximo ejercicio una nueva deducción autonómica en el IRPF dirigida a las familias con miembros diagnosticados de enfermedad celíaca. La medida, incluida en el Presupuesto de la comunidad para 2026 aprobado el pasado 18 de diciembre por el Parlamento andaluz, permitirá desgravar 100 euros por cada persona del núcleo familiar afectada, sin establecer límite de renta para los beneficiarios.