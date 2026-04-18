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La nueva alianza de España y Alemania que busca liderar el negocio de los buques militares

La alianza estratégica entre Navantia y la alemana TKMS quiere reforzar su liderazgo en el sector de buques militares en Europa y la OTAN. El acuerdo permitirá producir en astilleros españoles diseños de TKMS, incluidos submarinos, para responder al aumento de demanda y modernizar la capacidad industrial europea. Ambas compañías buscan integrar procesos, agilizar proyectos y garantizar suministros fiables. La colaboración pretende fortalecer la autonomía europea en defensa y consolidar a ambas empresas como socios clave en el ámbito naval.

| etiquetas: navantia , tkms , españa , alemania , naval
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2 comentarios
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fofito #2 fofito
Ojo con estos,que son mucho de buenas palabras pero cuando te das cuenta te has quedado sin empresa y sin empleos
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#1 tropezon
Pues vaya salto, pasamos de submarinos franceses, a querer los nuestros con el S80 y ahora a submarinos alemanes
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