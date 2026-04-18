La nueva alianza de España y Alemania que busca liderar el negocio de los buques militares

La alianza estratégica entre Navantia y la alemana TKMS quiere reforzar su liderazgo en el sector de buques militares en Europa y la OTAN. El acuerdo permitirá producir en astilleros españoles diseños de TKMS, incluidos submarinos, para responder al aumento de demanda y modernizar la capacidad industrial europea. Ambas compañías buscan integrar procesos, agilizar proyectos y garantizar suministros fiables. La colaboración pretende fortalecer la autonomía europea en defensa y consolidar a ambas empresas como socios clave en el ámbito naval.