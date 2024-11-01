edición general
Nueva agresión a un árbitro en Asturias: el San Luis rectifica y termina condenando los hechos

En un primer comunicado, el conjunto de Langreo había rechazado condenar la actuación de su jugador, tildando de provocativa la actitud del colegiado. Según recoge el acta arbitral, el jugador del San Luis J. G. A. fue expulsado por «agredirme dándome un puñetazo en el cuello tirándome con ello al suelo. Después de esto intentó darme una patada en el suelo, sin lograrlo». Tras el incidente, el ambiente se tensó también en la grada, aunque afortunadamente la situación no fue a más.

#1 DatosOMientes
Para hacerlo más rocambolesco, el que emitió el primer comunicado es el hijo del presidente, que le destituyó y emitió el segundo comunicado.
Chinchorro
Fumbo y violencia bien de la manita.
D303
Relacionada? Que el día 7 Italia gano a Inglaterra en el VI Naciones por primera ve pues el Instagram y el X de la selección italiana se lleno de mensajes de aficionados ingleses felicitando a Italia. Los mismo que en el fútbol.
#3 satanasof
A ver si cuando hay ataques racistas los árbitros asturianos se ponen las pilas y la federación también.
