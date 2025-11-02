Nuestros ojos saben lo que hicimos el último verano

edición general
La miopía avanza de forma imparable en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2050 la mitad de la población mundial será miope. No se trata solo de llevar gafas: cuando esa afección visual progresa mucho, aumenta el riesgo de desprendimiento de retina, glaucoma o ceguera irreversible. En España, por ejemplo, la ceguera miópica es la primera causa de afiliación a la ONCE. La pregunta es inevitable: ¿qué podemos hacer para frenar la epidemia? La respuesta podría estar, literalmente, en nuestros ojos.

Mark_
El artículo es muy interesante pero por si queréis un resumen: la respuesta está en evitar la luz artificial (interior, de móviles y tablets, etc) y exponer la vista a un entorno con luz solar.
