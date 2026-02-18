edición general
"Nuestro barrio no es un circuito": Los vecinos del GP de Madrid de Fórmula 1 denuncian un 'laboratorio del ruido' y especulación inmobiliaria

La construcción de Madring, el nuevo Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid que se estrena este 2026 en la competición, sigue sin ser bien recibida por los vecinos de Valdebebas. La Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid ha llevado su protesta a la FIA, al CSD y al Ayuntamiento mientras los alquileres se disparan hasta los 15.000 euros al mes

mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Que disfruten lo votado

www.periodicohortaleza.org/resultados-elecciones-28m-hortaleza/

La lista del Partido Popular encabezada por el actual alcalde José Luis Martínez-Almeida ha ganado las elecciones municipales en Hortaleza al obtener 53.538 votos (51,31%)
1 K 24
ipanies #4 ipanies
Son cuatro tristes los que protestan... Echaros unas cervezas y disfrutad de la libertad carajo!!!!
0 K 14
camvalf #6 camvalf
¿Y mayoritariamente votaron a? pues a la , ajo y agua como se solía decir.
0 K 12
Waves #1 Waves
Libertad, carajo.
1 K 11
Variable #3 Variable
Mad Ring. Ellos mismos admiten que es una locura
0 K 11
Solinvictus #5 Solinvictus
Haber votado a kodos.
0 K 7

