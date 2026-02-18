"Nuestro barrio no es un circuito": Los vecinos del GP de Madrid de Fórmula 1 denuncian un 'laboratorio del ruido' y especulación inmobiliaria

La construcción de Madring, el nuevo Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid que se estrena este 2026 en la competición, sigue sin ser bien recibida por los vecinos de Valdebebas. La Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid ha llevado su protesta a la FIA, al CSD y al Ayuntamiento mientras los alquileres se disparan hasta los 15.000 euros al mes