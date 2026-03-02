Nuclear y renovables blindan a España y Francia del golpe del gas

Los mercados eléctricos de España y Francia han evitado por ahora grandes impactos por la escalada de la tensión en Oriente Medio, gracias a su elevada cuota de electricidad baja en carbono. El contrato a mes siguiente de Francia alcanzó un máximo intradía de 38 €/MWh hoy en EEX, unos 7,60 € por encima del cierre del viernes, mientras que el equivalente español llegó a los 23,20 €/MWh, una subida de 2,07 €. En contraste, el contrato de mes siguiente en Alemania llego a los 120 €/MWh
Respecto al petroleo, en algún comentario en Menéame leí que España tiene reservas para 90 días. Además por según el gobierno:
Sin duda el "atrevimiento" de España de no ceder las bases a operaciones ilegales y a denunciar viene de cierta autonomía que no poseen otros respecto a EEUU, así como buenas relaciones con otros actores importantes como China y BRICS+
Hay dos gaseoductos, y Argelia nos ha cerrado uno porque permitíamos que Marruecos se quedara con parte de ese gas.
Argelia prefiere gastar en nuevas instalaciones de liquefacción y enviar por barco, y tener un gaseoducto cerrado, antes de que Marruecos se quede con su gas.