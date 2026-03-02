Nuclear y renovables blindan a España y Francia del golpe del gas

Los mercados eléctricos de España y Francia han evitado por ahora grandes impactos por la escalada de la tensión en Oriente Medio, gracias a su elevada cuota de electricidad baja en carbono. El contrato a mes siguiente de Francia alcanzó un máximo intradía de 38 €/MWh hoy en EEX, unos 7,60 € por encima del cierre del viernes, mientras que el equivalente español llegó a los 23,20 €/MWh, una subida de 2,07 €. En contraste, el contrato de mes siguiente en Alemania llego a los 120 €/MWh