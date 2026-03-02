edición general
14 meneos
16 clics
Nuclear y renovables blindan a España y Francia del golpe del gas

Nuclear y renovables blindan a España y Francia del golpe del gas

Los mercados eléctricos de España y Francia han evitado por ahora grandes impactos por la escalada de la tensión en Oriente Medio, gracias a su elevada cuota de electricidad baja en carbono. El contrato a mes siguiente de Francia alcanzó un máximo intradía de 38 €/MWh hoy en EEX, unos 7,60 € por encima del cierre del viernes, mientras que el equivalente español llegó a los 23,20 €/MWh, una subida de 2,07 €. En contraste, el contrato de mes siguiente en Alemania llego a los 120 €/MWh

| etiquetas: francia , españa , nuclear , renovables , gas
11 3 0 K 128 actualidad
5 comentarios
11 3 0 K 128 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Habrá que montar algún circo con Argelia para que no podamos comprar gas a precio normal.
2 K 29
johel #2 johel *
#1 No hace falta, simplemente quita eso de "blindan" del titular. O piensa en un blindaje reactivo, hemos parado el primer misil de una guerra... el siguiente pepino nos lo comemos.
0 K 10
#3 Cualicuatrototem
#1 En relación a lo que dices:
www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-argelia-vuelve-lider

Respecto al petroleo, en algún comentario en Menéame leí que España tiene reservas para 90 días. Además por según el gobierno:
efe.com/economia/2026-03-02/solo-5-petroleo-importado-espana-pasa-estr

Sin duda el "atrevimiento" de España de no ceder las bases a operaciones ilegales y a denunciar viene de cierta autonomía que no poseen otros respecto a EEUU, así como buenas relaciones con otros actores importantes como China y BRICS+
2 K 28
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 interesante
1 K 17
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 Lo que te dice #_1 es porque antes nos llegaba el doble de gas de Argelia.

Hay dos gaseoductos, y Argelia nos ha cerrado uno porque permitíamos que Marruecos se quedara con parte de ese gas.

Argelia prefiere gastar en nuevas instalaciones de liquefacción y enviar por barco, y tener un gaseoducto cerrado, antes de que Marruecos se quede con su gas.
1 K 18

menéame