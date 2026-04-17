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La nube estadounidense supone un riesgo para la seguridad europea, sostiene un informe

Más de tres cuartas partes de los países europeos recurren a servicios de nube (informática a distancia) estadounidenses para funciones esenciales de su seguridad nacional, advierte un informe publicado el viernes, que señala los riesgos que conlleva esta dependencia digital. Este análisis se produce en un momento en que los gobiernos europeos temen cada vez más que los servicios digitales, especialmente los relacionados con la defensa, sean víctimas de un mecanismo que corte el acceso a los datos y a los servicios de forma remota.

| etiquetas: estudio , nube , eeuu , seguridad , ue , amazon , google , microsoft
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6 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Han tardado en darse cuenta de algo que los rojos de mierda sabíamos desde hace veinticinco años. Lo normal en las derechas europedas.
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Arkhan #2 Arkhan
#1 Y ahora todos corriendo en círculos con los brazos en alto porque tienen que migrar a proveedores europeos y no tienen acceso a ninguno que reparta sobres.
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ombresaco #3 ombresaco
#1 ...y que está perfectamente desarrollado (no con todos los detalles) en En el principio fue la línea de comandos (es.wikipedia.org/wiki/En_el_principio_fue_la_línea_de_comandos) y en la anécdota de la impresora de Stallman
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
Desde hace bastantes años hay leyes que obligan a que ciertos datos permanezcan dentro del territorio nacional en bastantes paises. Obviamente, esas leyes se han quedado cortas.
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hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera
Putos incompetentes se lleva advirtiendo décadas...
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
Que viene el lobo, que viene el lobo...!!!
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menéame