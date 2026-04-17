La nube estadounidense supone un riesgo para la seguridad europea, sostiene un informe

Más de tres cuartas partes de los países europeos recurren a servicios de nube (informática a distancia) estadounidenses para funciones esenciales de su seguridad nacional, advierte un informe publicado el viernes, que señala los riesgos que conlleva esta dependencia digital. Este análisis se produce en un momento en que los gobiernos europeos temen cada vez más que los servicios digitales, especialmente los relacionados con la defensa, sean víctimas de un mecanismo que corte el acceso a los datos y a los servicios de forma remota.