La NSA detectó una llamada telefónica entre inteligencia extranjera y una persona cercana a Trump (ING)

Un denunciante alega que Tulsi Gabbard bloqueó un informe de la NSA sobre una llamada sospechosa entre inteligencia extranjera y alguien cercano a Trump. Según el reporte, Gabbard entregó el informe a Susie Wiles y ordenó no difundirlo. Aunque la oficina de Gabbard tilda la acusación de falsa, demócratas denuncian un retraso ilegal de meses en informar al Congreso. Además, preocupa la independencia de la inspección general tras el nombramiento de un asesor de Gabbard en dicha oficina. El caso está bajo revisión del "Gang of Eight".