La NSA detectó una llamada telefónica entre inteligencia extranjera y una persona cercana a Trump (ING)

Un denunciante alega que Tulsi Gabbard bloqueó un informe de la NSA sobre una llamada sospechosa entre inteligencia extranjera y alguien cercano a Trump. Según el reporte, Gabbard entregó el informe a Susie Wiles y ordenó no difundirlo. Aunque la oficina de Gabbard tilda la acusación de falsa, demócratas denuncian un retraso ilegal de meses en informar al Congreso. Además, preocupa la independencia de la inspección general tras el nombramiento de un asesor de Gabbard en dicha oficina. El caso está bajo revisión del "Gang of Eight".

6 comentarios
#3 carraxe
¿Cuál es la noticia? Tienen a los israelis infiltrados en todo el Congreso y el gobierno, con el AIPAC y los mecanismos de extorsión que se demostraron a través de Epstein. El mossad hace lo que quiere, está dentro del Pentágono dirigiendo las guerras. ¿Eso no es la inteligencia extranjera, o esa es buena?
#3 Bueno, pero los israelís infiltrados en la NSA no delatarían a los israelís infiltrados en el gobierno... luego, serán otros los que han pillado...:palm:
jm22381 #1 jm22381
Sería Putin con instrucciones para su marioneta...
OdaAl #4 OdaAl
#1 El agente Krasnov necesita nuevas instrucciones para seguir boicoteando occidente...
Catacroc #2 Catacroc
Que hijos de puta, dicen "inteligencia extranjera" y "una persona cercana a Trump", mira como no dicen "inteligencia nacional", como saben que de donde no hay no se puede sacar.
