Quedó demostrado en Sevilla: noventa años después de la Guerra Civil, cierta España sigue fiel a sus peores vicios. Otros pueblos evolucionan, aprenden, archivan traumas y los estudian con rigor. Nosotros los sacamos en procesión, les ponemos un lazo azul o rojo y se los restregamos en la cara al vecino. Después llega un aniversario casi redondo, y en vez de servir para un ejercicio de concordia, reflexión o simple decencia, nos sirve para otra refriega de tertulia, pancarta y eslogan. España cañí.
Porque claro, hijos de puta en ambos bandos, matanzas también, pero los de uno se enriquecieron con los dineros y propiedades del otro. Y han heredado. Los otros no.
Y de eso no quiere hablar Reverte. Habla de reconciliación, pero no de las consecuenciss de una reconciliación honesta. Habla desde el "pelillos a la mar" y pretende que traguemos con eso y lo llamemos concordia.
Cuando es embudo, no concordia.
