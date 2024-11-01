edición general
Noventa años después

Quedó demostrado en Sevilla: noventa años después de la Guerra Civil, cierta España sigue fiel a sus peores vicios. Otros pueblos evolucionan, aprenden, archivan traumas y los estudian con rigor. Nosotros los sacamos en procesión, les ponemos un lazo azul o rojo y se los restregamos en la cara al vecino. Después llega un aniversario casi redondo, y en vez de servir para un ejercicio de concordia, reflexión o simple decencia, nos sirve para otra refriega de tertulia, pancarta y eslogan. España cañí.

ehizabai #3 ehizabai
El problema no es qué pasó en la guerra, que es precisamente lo que quiere Reverte, que se hable de la guerra. El problema es qué pasó después, ybsobre todo, en 1975 en adelante, que es de lo que Reverte no quiere hablar.
Porque claro, hijos de puta en ambos bandos, matanzas también, pero los de uno se enriquecieron con los dineros y propiedades del otro. Y han heredado. Los otros no.
Y de eso no quiere hablar Reverte. Habla de reconciliación, pero no de las consecuenciss de una reconciliación honesta. Habla desde el "pelillos a la mar" y pretende que traguemos con eso y lo llamemos concordia.
Cuando es embudo, no concordia.
Supercinexin #2 Supercinexin
Tooooooodos iguales.
JosAndres #1 JosAndres
