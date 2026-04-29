Dos judíos apuñalados en el norte de Londres por un hombre, ya detenido

Un hombre ha sido detenido tras apuñalar a, supuestamente, dos miembros de la comunidad judía en el norte de Londres, informó este miércoles Shomrim, un movimiento vinculado a ese colectivo. Los dos han resultado heridos, según Shomrim, quien dijo que el presunto agresor fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e «intentando apuñalar a ciudadanos judíos». Este grupo de vigilancia local, que opera en zonas de la capital británica donde suele vivir la comunidad judía, redujo al sospechoso antes de que fuera