Nota de la CIAF sobre la investigación del accidente de Adamuz: actualización de información disponible en las primeras horas tras el suceso

El objeto de la presente nota es completar y actualizar la información expuesta en la nota publicada por la CIAF tras las primeras 24 horas. Se expondrán las actuaciones realizadas en el lugar del accidente por el equipo de la CIAF con posterioridad a la publicación de aquella nota, y se expondrán los primeros hallazgos de la investigación y los próximos pasos a seguir.
Y me gusta la total transparencia en la gestión de la crisis
Durante la mañana se determinaron las muestras de carril que debían ser cortadas y analizadas en laboratorio:
- Partes correspondientes a la zona de la rotura, tanto a un lado como a otro de ésta (tomando un metro de carril a cada lado).
- Un fragmento de unos 40 cm desprendido de la zona de rotura.
- Muestras de carril en zonas no afectada por la rotura, tanto a un lado como al otro (un metro de longitud cada muestra).
- Un cupón de carril del otro carril de la vía, que incluye la soldadura paralela a la soldadura rota, tomando un metro de carril a cada lado
Resumen del informe CIAF (Accidente de Adamuz)
Hechos confirmados
El tren Iryo descarriló, siendo el coche 6 el primero en descarrilar
Se encontró una rotura en una soldadura del carril
Las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5 presentan muescas compatibles con impacto contra el carril fracturado
El carril acabó volcado hacia el exterior con marcas de haber sido pisado
Tres trenes anteriores (que pasaron entre las 17:21h y las 19:09h) también presentan muescas
