·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7244
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
7617
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5092
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
4394
clics
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
4350
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
404
¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?
287
El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"
393
Una concejala del PP de Collado Villalba interrumpe los bombardeos de Israel y EEUU en Irán
481
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"
687
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
21
clics
Nosotros, los ilegales de Francia
Los privilegios de clase social ya no protegen a los migrantes del Sur Global de la humillación administrativa.
|
etiquetas
:
inmigrantes
,
francia
,
ilegales
,
expulsión
2
1
0
K
38
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
38
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
DrEvil
Estoy hecho un lío.
"privilegios de clase social"
Yo pensaba que eso era algo a abolir.
1
K
16
#1
ehizabai
¿Vascos, bretones, occitanos, corsos?
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"privilegios de clase social"
Yo pensaba que eso era algo a abolir.