¿Y si nos hemos equivocado con la orientación de los paneles? Dos proyectos en la Comunidad Valenciana lo están probando

La empresa noruega Over Easy Solar y su socio español Albricias Energía han instalado los dos primeros sistemas solares verticales en la Comunidad Valenciana: uno en el parque empresarial de Elche y otro en la azotea de un edificio residencial en Bétera. La idea de levantar los paneles no es solo estética: responde a una necesidad práctica. En las ciudades cada vez hay más cubiertas planas y menos tejados inclinados y en el campo, la agrovoltaica busca liberar suelo para los cultivos. En ese contexto, la verticalidad se está convirtiendo en un