¿Y si nos hemos equivocado con la orientación de los paneles? Dos proyectos en la Comunidad Valenciana lo están probando

La empresa noruega Over Easy Solar y su socio español Albricias Energía han instalado los dos primeros sistemas solares verticales en la Comunidad Valenciana: uno en el parque empresarial de Elche y otro en la azotea de un edificio residencial en Bétera. La idea de levantar los paneles no es solo estética: responde a una necesidad práctica. En las ciudades cada vez hay más cubiertas planas y menos tejados inclinados y en el campo, la agrovoltaica busca liberar suelo para los cultivos. En ese contexto, la verticalidad se está convirtiendo en un

| etiquetas: fotovoltaica , vertical , over easy , albricias
4 comentarios
#1 Leclercia_adecarboxylata
Es que a los paneles hay que darles la vuelta al menos una vez a la semana para que no se acumule el polvo.
#4 unaiur
#1 yo no les doy la vuelta. Con 70 grados de inclinación hacia el sur se limpian solos cuando llueve y el polvo resbala.
#3 endy
¿Estas son de las empresas de energía solar que van a quebrar durante los próximos años? :troll:
#2 Jarod_mc
xatakamierda
