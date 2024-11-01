Nos deja a los 60 años de edad José Luis Cienfuegos

Triste e inesperada noticia para acabar el día: ha fallecido a los 60 años de edad José Luis Cienfuegos. El director de los festivales de Cine de Gijón, Sevilla y Seminci siempre será recordado por todos los amantes del cine. Comenzó su trayectoria en el departamento de prensa del Festival de Gijón, dando el salto a la dirección del certamen en 1995. En los 16 años que estuvo al cargo, convirtió la cita asturiana en la puerta de entrada en nuestro país para los cineastas más arriesgados y estimulantes, impulsando las nuevas tendencias que...