Las normas contra la escala: la rivalidad de China y Europa por la IA

Las diferencias entre EE. UU. y Europa suelen empujar a pensar en un acercamiento hacia China. Sin embargo, en materia de inteligencia artificial, parece lejano. Los investigadores Unai Gómez-Hernández y David García García explican que, a pesar de que hace años se logró "sentar las bases para la cooperación entre la Unión Europea y China" en IA, las múltiples diferencias en la manera de abordar la materia y la naturaleza política de ambos hace que la rivalidad "pase de ser un desacuerdo bilateral a una disputa sobre foros y coaliciones".

Mucha superioridad moral europea defendiendo la privacidad de sus ciudadanos pero luego quieren obligar a empresas como Facebook a que lean nuestras conversaciones privadas en busca de "contenido delictivo". :palm:
