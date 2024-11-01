Las normas contra la escala: la rivalidad de China y Europa por la IA

Las diferencias entre EE. UU. y Europa suelen empujar a pensar en un acercamiento hacia China. Sin embargo, en materia de inteligencia artificial, parece lejano. Los investigadores Unai Gómez-Hernández y David García García explican que, a pesar de que hace años se logró "sentar las bases para la cooperación entre la Unión Europea y China" en IA, las múltiples diferencias en la manera de abordar la materia y la naturaleza política de ambos hace que la rivalidad "pase de ser un desacuerdo bilateral a una disputa sobre foros y coaliciones".