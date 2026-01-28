Noelia, la árbitra creada por IA que fomenta el odio en redes

Si navega habitualmente por contenido futbolero no le extrañe que Instagram le sugiera el perfil de Noelia. Se muestra al mundo como una árbitra de veintiséis años de Primera División residente en Madrid. Su contenido, colgar su día a día en los campos con los principales protagonistas. Nada de esto sería nocivo sino fuese porque Noelia no es real. Creada por Inteligencia Artificial, aunque sin especificarlo en su perfil, el avatar se hace pasar por una colegiada real de la Liga de fútbol.