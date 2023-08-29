edición general
Por qué los noctámbulos tienen más riesgo de morir antes: es el alcohol y el tabaco, no los hábitos de sueño

Los datos han mostrado que las personas noctámbulas padecen una mayor tasa de ciertas enfermedades y de mortalidad que las diurnas. Si bien, los nuevos estudios apuntan a que esta diferencia no radicaría tanto en el hábito mismo de permanecer despiertas habitualmente durante la noche sino más bien al estrés generado por su desajuste con el dominante horario diurno establecido en la sociedad, y también por el hecho de que se ha encontrado un mayor índice de tabaquismo y consumo de alcohol entre la población noctámbula.

Jakeukalane #3
Abstemio total y no fumo alcohol. Mmm. Linuxero, de izquierdas, informático, historiador, músico. Creo que no encajo en los grupos esos que hacen...

Edit. Aunque no se refieren a la gente que está más activa por la noche sino a gente que duerme de día siempre.
Trifasico #1
"por el hecho de que se ha encontrado un mayor índice de tabaquismo y consumo de alcohol entre la población noctámbula."

Me pinchas y no sangro. O sea que los bebedores y los fumadores tienen mas riesgo de morir antes.
Pero claro eso no da clicks... porque no es ni noticia.
Noctuar #2
#1 Es sólo un resumen muy sintetizado de una parte del análisis. El estudio explica que la población noctámbula tiene una mayor tendencia a contraer hábitos insalubres y que esa tendencia puede estar relacionada con el hecho de ser marginada en una sociedad donde domina el horario diurno. Que alguien intente vivir cada día levantándose a las seis de la tarde y yendo a dormir a las nueve de la mañana y lo comprenderá pronto.
