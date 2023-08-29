Por qué los noctámbulos tienen más riesgo de morir antes: es el alcohol y el tabaco, no los hábitos de sueño

Los datos han mostrado que las personas noctámbulas padecen una mayor tasa de ciertas enfermedades y de mortalidad que las diurnas. Si bien, los nuevos estudios apuntan a que esta diferencia no radicaría tanto en el hábito mismo de permanecer despiertas habitualmente durante la noche sino más bien al estrés generado por su desajuste con el dominante horario diurno establecido en la sociedad, y también por el hecho de que se ha encontrado un mayor índice de tabaquismo y consumo de alcohol entre la población noctámbula.
| etiquetas: noctámbulos , cronotipos , nocturnos , ritmo circadiano , salud
