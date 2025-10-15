edición general
Noche de tensión en El Entrego: gran despliegue policial en una concentración de treinta vecinos "en actitud hostil" por la presencia de okupas

Los vecinos quieren que los okupas se vayan y aseguran que han causado problemas con el suministro del gas Un grupo de vecinos de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, se concentró la pasada noche ante el número 8 de la calle Lope de Vega, en el barrio de El Coto, para denunciar las molestias que estaban causando unos okupas que habían accedido a una vivienda. El revuelo fue tal que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a intervenir para evitar incidentes. Al lugar se desplazaron cuatro patrullas de la Policía Nacional de la comisar

Pertinax #2 Pertinax
Si no organizan cursos de macramé inclusivo no son okupas, coñoya.
#1 Astur_
En asturias si se da el caso de que ocupan una vivienda, no les hace falta contratar a desokupa ja ja
