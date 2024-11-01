La noche en que intentaron matar el cielo (ING)

Irán lanzó una guerra electrónica contra satélites Starlink, gastando $300M en inhibidores rusos Krasukha-4. Logró una pérdida de paquetes de entre el 30% y el 80% a nivel nacional. Impidió las videollamadas. Impidió la reproducción de contenido en streaming. Inutilizó el internet comercial. Pero no pudieron frenar la coordinación de las protestas: un mensaje de texto requiere solo 1,3 kbps. No necesita entrega en tiempo real, llegará aunque haya interferencias. El régimen bloqueó Netflix, no la revolución. Rel.: menea.me/27w4l
Seguro que los cuñaos que han escrito esto han visto la factura del sistema.
Coño pues fue apagar el internet y apagarse
las protestaslos disturbios (las protestas pacíficas se habían terminado unos días antes)
Éste es el duro terreno de la era digital: el ancho de banda necesario para la coordinación es 10.000 veces menor que el ancho de banda necesario para el comercio. La autocracia tiene un problema de rendimiento que la física no puede resolver.
La noche en que intentaron matar al cielo, descubrieron que el cielo ya había ganado."
Para empezar, confunde velocidad de transmisión con espacio. Un SMS son 980 bits. No hay ninguna app de mensajería más eficiente que los SMS.
Segundo, obvia que para transmitir un mensaje a 85 millones, hay que transmitir 85 millones de copias del mensaje. No conozco ninguna plataforma que envíe mensajes usando multicast. Eso son 83.3 gigabits.
A 1.3 kilobit por segundo, el mensaje se distribuye en dos años aproximadamente.
Luego exagera sin… » ver todo el comentario
Te ha faltado decir y a "destruir los derechos civiles que hay en Iran".
Si fuera EEUU el que tuviera que soportar una constelación espía llamando a la subversión lo harían sin duda.