La noche en que intentaron matar el cielo (ING)

Irán lanzó una guerra electrónica contra satélites Starlink, gastando $300M en inhibidores rusos Krasukha-4. Logró una pérdida de paquetes de entre el 30% y el 80% a nivel nacional. Impidió las videollamadas. Impidió la reproducción de contenido en streaming. Inutilizó el internet comercial. Pero no pudieron frenar la coordinación de las protestas: un mensaje de texto requiere solo 1,3 kbps. No necesita entrega en tiempo real, llegará aunque haya interferencias. El régimen bloqueó Netflix, no la revolución. Rel.: menea.me/27w4l

HeilHynkel
gastando $300M en inhibidores rusos
Seguro que los cuñaos que han escrito esto han visto la factura del sistema.
5
security_incident
#3 Total. Es brutal. Lo más seguro es que no lo hicieran ni ellos sino que habrá ido China a probar sus juguetes nuevos de gratis. Igual hasta cobraron los Ayatolás por el derecho de explotación de campo de batalla.
0
security_incident
"Pero no pudieron frenar la coordinación de las protestas".
Coño pues fue apagar el internet y apagarse las protestas los disturbios (las protestas pacíficas se habían terminado unos días antes)
2
unaiur
#6 Aunque no consigas parar los mensajes, si los retrasas 60 minutos de media, ya no sirven para coordinar unos disturbios. Por eso pararon los disturbios.
2
jm22381
"Irán construyó un sistema de 300 millones de dólares para negar acceso a Netflix. No podían negar la revolución.
Éste es el duro terreno de la era digital: el ancho de banda necesario para la coordinación es 10.000 veces menor que el ancho de banda necesario para el comercio. La autocracia tiene un problema de rendimiento que la física no puede resolver.
La noche en que intentaron matar al cielo, descubrieron que el cielo ya había ganado."
2
unaiur
#1 Este artículo es una mierda llena de errores.

Para empezar, confunde velocidad de transmisión con espacio. Un SMS son 980 bits. No hay ninguna app de mensajería más eficiente que los SMS.

Segundo, obvia que para transmitir un mensaje a 85 millones, hay que transmitir 85 millones de copias del mensaje. No conozco ninguna plataforma que envíe mensajes usando multicast. Eso son 83.3 gigabits.

A 1.3 kilobit por segundo, el mensaje se distribuye en dos años aproximadamente.

Luego exagera sin…   » ver todo el comentario
0
jm22381
#11 Según los cálculos de la IA: Antes de la guerra electrónica, Irán tenía aproximadamente 5 a 10 Tbps de capacidad agregada nacional efectiva (entre tráfico interno + internacional). Tomemos un valor conservador: Capacidad útil total normal: 5 Tbps. Con jamming al 20%: 1 Tbps disponible. 1 Tbps = 1.000 gigabits por segundo. Tiempo para distribuir el mensaje: 95 gigabits ÷ 1.000 gigabits/seg ≈ 0,095 segundos. Incluso si exageramos menos. Supón que bajo ataque solo queda: 50 Gbps reales disponibles (mucho peor que 20%). 95 Gb ÷ 50 Gb/s ≈ 1,9 segundos. Y si fuera extremísimo. 5 Gbps disponibles. 95 Gb ÷ 5 Gb/s ≈ 19 segundos.
0
Daniel2000
"llamando a la subversión"

Te ha faltado decir y a "destruir los derechos civiles que hay en Iran".
2
Yoryo
#4 ¿Las revoluciones de colores respetan los DDHH? :-D
0
LinternaGorri
#5 en siria han conquistado el derecho a rebanar cuellos
2
ur_quan_master
Seguro que les sale más barato hacer explotar artefactos para inutilizar la órbita LEO.

Si fuera EEUU el que tuviera que soportar una constelación espía llamando a la subversión lo harían sin duda.
1
Herumel
Si esos satélites orbitan bajo y son predecibles, y no pueden maniobrar, pregunto ¿Cual es la dificultad técnica para derribarlos? Más allá de que generará una excusa de casus belli.
0
security_incident
#9 Está prohibido en derecho internacional creo. Aunque bueno, derecho qué????
0
CharlesBrowson
A mí ayatola no le toqueis la pirola!!
0

