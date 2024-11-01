«Nobel 4 Trump»: la obra creada por un agricultor israelí pidiendo el Nobel para Trump

Una imagen ha revolucionado las redes sociales, el tuit muestra una vista aérea con un dron en el que refleja: «Nobel 4 Trump» creada por el artista agrícola Peter Winner en un campo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza, cerca del kibutz Maoz Haim en el norte de Israel.
| etiquetas: trump , nobel de la paz , israel , gaza
El que le den o no el Nobel a Trump será un fantástico indicador del nivel de sometimiento que hay a nivel mundial hacia EEUU.
Festival del humor
#4 Cambiado a |ocio, más acorde con el envío