«Nobel 4 Trump»: la obra creada por un agricultor israelí pidiendo el Nobel para Trump

Una imagen ha revolucionado las redes sociales, el tuit muestra una vista aérea con un dron en el que refleja: «Nobel 4 Trump» creada por el artista agrícola Peter Winner en un campo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza, cerca del kibutz Maoz Haim en el norte de Israel.

Supercinexin #1 Supercinexin
"Agricultor israelí" = colono ladrón de tierras y muy probablemente también asesino.
#2 Alcalino
Hay una cosa que si es cierto:

El que le den o no el Nobel a Trump será un fantástico indicador del nivel de sometimiento que hay a nivel mundial hacia EEUU.
#9 Dedalos *
#2 Ese sometimiento existe desde hace mucho tiempo. Henry Kissinger, considerado por muchos un criminal de guerra, orquestador entre otras cosas del derrocamiento de Allende en Chile apoyando a Pinochet, lo recibió en 1973. Y Obama, que a pesar de ser carismático, su política exterior fue de todo menos pacifista.
frg #10 frg
#2 Espero que se lo den. :popcorn:
Ovlak #3 Ovlak
el artista agrícola
Festival del humor xD xD xD
Macadam #4 Macadam *
#3 De hecho, he dudado si mandarlo a |ocio o |gilipolleces
Pablosky #6 Pablosky
#4 ya que no hay un sub para ocupas ladrones de tierras…
Macadam #8 Macadam *
#6 Ahí no veremos al Dani Esteve

#4 Cambiado a |ocio, más acorde con el envío
#7 Lusco2
Yo le daba el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, con banda de gaitas y bombo
#5 yokitolakaka
De idiotas esta lleno el mundo
