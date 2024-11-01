·
No, los turistas no tendrán que pagar un plus local en Gijón: Gobierno y Vox rechazan crear una tasa propia
La propuesta del PSOE para estudiar la creación de dicho gravamen, que sirva de antesala a la de aplicación voluntaria
|
etiquetas
:
foro
,
pp
,
vox
,
psoe
,
gijón
,
turismo
,
tasa
#3
CharlesBrowson
un error, una tasa al forastero es mas que necesario
2
K
33
#4
yarkyark
*
#1
"En casi todas las ciudades del mundo se paga una tasa turística para compensar los inconvenientes del turismo."
No. No es cierto que en casi todas las ciudades del mundo se pague tasa turística. Al contrario, son una minoría.
En España de momento la tasa turística solo se paga en Cataluña y Baleares.
#2
y
#3
Ni siquiera las otras formaciones de la izquierda lo apoyaron. Esa tasa debe ser de carácter autonómico, no municipal. Como así sucede en Cataluña y Baleares. Esto es un brindis al sol por parte del PSOE que encima son los que gobiernan en la comunidad. ¿Si tan interesante es porque no la aprueban en el principado que gobiernan ellos?
Piden que los demás hagan lo que ellos no hacen.
0
K
12
#6
Verdaderofalso
#3
tasa subpajariano
0
K
20
#7
angelitoMagno
*
Pues nada, que los habitantes de Gijon sigan pagando con su dinero los servicios que usan gente que está de paso.
0
K
18
#1
powernergia
En casi todas las ciudades del mundo se paga una tasa turística para compensar los inconvenientes del turismo.
En España los que están del lado de los empresarios y de espalda los intereses de los ciudadanos, siempre se niegan.
Beneficios para unos pocos y los inconvenientes para el resto.
1
K
17
#5
bronco1890
Como siempre la solución a cualquier problema es subir los impuestos o crear nuevos impuestos.
0
K
11
#2
Andreham
Una vez más Vox a favor de los inmigrantes y en contra de la gente del pueblo.
De un tipo de inmigrante.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
