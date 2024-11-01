No solo el Alborada, denunciado por abusos sexuales: los otros dos centros de la red Arenales premiado por el PP de Madrid

Además de este centro (2009), la Consejería de Educación de Lucía Figar, cesada por su vinculación en Púnica, concedió una parcela sobre la que se levantan otros dos espacios académicos. Las concesiones del Partido Popular (PP) y, más concretamente, de nombres propios como el de los expresidentes José María Aznar, o Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso a nivel autonómico, así como del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a entidades vinculadas con el Opus Dei han sido un habitual.