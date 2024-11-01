No será porque no lo anunciamos... Malí se calienta  

Pues hay que echar un vistazo a lo que comentamos hace tiempo, cuando EEUU y Francia fueron expulsados del Shahel. Dijimos que esto traería consigo un aumento de la actividad terrorista en la región y no porque unos se fuesen sino porque a los que se fueron les iba a interesar que así fuese... y así está ocurriendo. Estos días los terroristas de Al Qaeda en el Shahel y los grupos rebeldes Tuareg están llevando a cabo una ofensiva conjunta contra los del gobierno de Malí.