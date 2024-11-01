edición general
«No quiero una muerte dramática. Me gustaría, simplemente, no despertar un día»

Hablamos con el actor, de 64 años, que —tras llevar viviendo 35 con la enfermedad de Parkinson– se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. Ahora ha escrito un nuevo libro sobre la película que lo convirtió en una megaestrella mundial, 'Regreso al Futuro'. De su futuro y de su pasado hablamos con él.

pitercio #1 pitercio
Normal que lo prefiera. La mayoría de las veces no se puede elegir.
#2 lectorcritico
tiene 64 y llevar 35? entonces ya lo tenia con 29?

Se especula con una secula de regreso al futuro. MJFox no esta en muy buenas condiciones pero tal vez la IA podria ayudar a quitarle el parkinson virtualmente o directamente usar un gemelo digital.
Doc tambien esta muy mayor aunque tiene mucha vitalidad.
#4 groucha
#2 No hay ninguna especulación sobre secuelas. Los creadores/productores tienen poder de veto sobre ello y hasta la fecha se han opuesto totalmente a que se materializara la idea.
DaniTC #5 DaniTC
#2 sí, empezó muy joven.
aupaatu #3 aupaatu
Seguramente ya no tiene un padre, que le impedíria la opción de la eutanasia.
