«No quiero una muerte dramática. Me gustaría, simplemente, no despertar un día»

Hablamos con el actor, de 64 años, que —tras llevar viviendo 35 con la enfermedad de Parkinson– se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. Ahora ha escrito un nuevo libro sobre la película que lo convirtió en una megaestrella mundial, 'Regreso al Futuro'. De su futuro y de su pasado hablamos con él.
| etiquetas: entrevista , parkinson , michael j fox
Se especula con una secula de regreso al futuro. MJFox no esta en muy buenas condiciones pero tal vez la IA podria ayudar a quitarle el parkinson virtualmente o directamente usar un gemelo digital.
Doc tambien esta muy mayor aunque tiene mucha vitalidad.