[4:40] Escena en la que Anton Chigurh, el asesino a sueldo interpretado por Javier Bardem, entra en una gasolinera y mantiene una conversación muy tensa con el propietario. Sin expresarlo literalmente, el pobre hombre ve su vida amenazada. Por suerte, la moneda cae del lado bueno

Charles_Dexter_Ward
#4 Está en el sub de cine. He subido a MNM unas cuantas escenas. No hay otra explicación ?(
1
mikhailkalinin
#5 Ya... Anda, toma. Para tí youtu.be/xeMOO5EudYs :kiss:
0
mikhailkalinin
#9 Estuve en la última documenta de Kassel el primer año que me contrataron en la FAU.
0
Elbaronrojo
En esta versión el dependiente no sabe que le está pidiendo.

www.youtube.com/watch?v=YDYNAYP7-W8
1
borre
#8 Se te ha ido la cabeza por los delirios de grandeza xD

Un abrazo.
0
El_pofesional
#8 Dañino eres tú. Y pedante.

la mejor obra de la historia es los interpretación de Katherine Hepburn en el estanque dorado

Por cierto, creo que el que necesita IA para revisar sus textos eres tú.
0
mikhailkalinin
#0 Te entiendo, soy probablemente mucho más jóven que tú, voy a cumplir 32. Pero imagínate que soy tu abuelo y te digo que la mejor obra de la historia es los interpretación de Katherine Hepburn en el estanque dorado.... Amigo, tenéis que ir haciendo sitio y valorar nuestra producción, lo mismo que los abus hicieron por vosotros. Es triste, pero cuando me toque, no voy a titubear.
0
Charles_Dexter_Ward
#2 Estooo... ¿A mí que me cuentas? ¿En qué movida mental me involucras? No Country for Old Men se distribuyó en España como "No es país para viejos".
1
mikhailkalinin
#3 Asumo por tus contribuciones que no eres un jovencito, y que tal vez eso te ha movido a subir este envío. No veo otra explicación.
0
maha_rrama
#2 què te has fumado? Al único que no se le entiende es a ti.
1
mikhailkalinin
#6 Revisa tus referencias culturales. No es mi culpa que seas un cateto y por eso no me entIedas. Puedes usar la IA pero a lo mejor también eres demasiado cateto para eso. La ignorancia es dañina.
1
ChukNorris
#2 Deja la droga, Bro!
0
TripleXXX
La he meneado pero con el doblaje pierde muchísimo.
0

