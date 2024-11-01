No me llames Lolita, llámame Lola

No cabe la menor duda de que la obra de Nabokov Lolita se ha erigido como una de las más polémicas de la literatura contemporánea. Sin embargo, como todo en esta vida, la polémica no siempre debe ser sinónimo de admiración o respeto; es más, en ocasiones debería ser motivo de reflexión crítica, de desacuerdo y de esa valentía que caracteriza a los que se atreven a ver más allá de la brillantez de la palabra. En mi opinión, Lolita es una novela que, aunque envuelta en una indiscutible habilidad literaria, adolece de una moral corrosiva que...