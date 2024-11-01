edición general
No es por Julio Iglesias

Lo cuenta en uno de sus libros de memorias el exministro de Defensa José Bono...

4 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"lo cuenta", sin ningún tipo de apoyo documental. A ver, Prescolar, ¿no tienes a nadie que te tosa en tu redacción y por eso nadie te ha podido advertir que utilizar como argumento a José Bono para defender lo que has publicado sobre Julio Iglesias no era una buena idea?
5 K 57
#2 Finneward
#1 Puede usarla perfectamente porque la anécdota de Bono con Iglesias la sabe todo el mundo en el entorno. Porque Bono siempre ha presumido de ella. En privado y en público.
0 K 7
Ominous #3 Ominous
¿Y que lo hayas sacado justo en el momento que el PSOE estaban saliendo casos y casos de acoso y abuso no tiene nada que ver no?
No tan fuerte, Nacho.
1 K 22
Olepoint #4 Olepoint *
No le pidas a un periódico, que puede obviamente publicar relatos, que se comporte como debería comportarse por ejemplo todo un tribunal, como el Supremo, que es capaz de sentenciar sin apoyo documental (pruebas), con un relato en contra (testigos diciendo lo contrario que afirma el tribunal) y sin nada más.
0 K 8

