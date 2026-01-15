edición general
2 meneos
3 clics
No, los “inmigrantes ilegales” no pueden cobrar 480 euros de Renta Básica de Inserción en Murcia

No, los “inmigrantes ilegales” no pueden cobrar 480 euros de Renta Básica de Inserción en Murcia

Las personas inmigrantes en situación irregular no pueden acceder a la Renta Básica de Inserción de Murcia porque entre sus requisitos se encuentra tener residencia legal y haberla tenido durante al menos 5 años. También se exige estar empadronado en algún municipio de la región durante al menos un año.

| etiquetas: vox , extrema derecha , inmigracion ilegal , pp , murcia
2 0 0 K 29 politica
1 comentarios
2 0 0 K 29 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los fondos de inversión israelíes y estadounidenses que financian a Vox promueven esta mentira para despistarte de que es el guiri que te sube el precio y te tira del barrio

Y de esta manera hunden al PP en la región. ¿Véis como ellos usan la mentira para sus fines políticos?

Unpopular Opinion: Los trabajadores deberían hacer lo mismo.
0 K 20

menéame