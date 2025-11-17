edición general
El "No" se impone en el referéndum de Ecuador y frena la reforma constitucional de Noboa

El "No" se ha impuesto en las cuatro preguntas del referéndum celebrado este domingo en Ecuador. La iniciativa del presidente Daniel Noboa proponía, como medida principal, establecer una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución y deshacerse del último legado político que conserva el correísmo. Noboa ha aceptado su derrota y, según ha escrito en redes sociales, respetará "la voluntad del pueblo ecuatoriano". Es la primera vez que pierde en las urnas y también la única en la que se ha abstenido de comparecer ante los medios.

HeilHynkel #4 HeilHynkel
Los ecuatorianos rechazan el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva constitución

Aquí hace falta una dosis de democracia una primavera andina, estilo el Maidan.
2 K 39
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Bien por Ecuador, a ver si ahora EE.UU les deja en paz...

Spoiler: NO
2 K 36
Torrezzno #3 Torrezzno
Los referéndums son fachas
1 K 30
sotillo #1 sotillo
Que raro que perdiera con todo el voto exterior a favor
0 K 10
Autarca #5 Autarca
Últimamente van a referéndum por año

Que envidia
0 K 10

