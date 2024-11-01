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Por qué no ha disparado las audiencias la entrevista de Ana Milán a Rosalía
Una entrevista codiciada que no ha traspasado la conversación social...
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etiquetas
:
mediaset
,
television
,
musica
,
rosalia
,
ana milan
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actualidad
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actualidad
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relacionadas
#4
elTieso
Me da que el público de Rosalía no ve la tele.
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K
61
#7
exeware
#4
por eso en la revuelta la lia...
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#11
soberao
#10
#7
La Revuelta se ve en Internet al día siguiente sin problemas. Seguro que tienen más visitas que el día que sale en la tele.
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#13
josde
#11
Y dias siguientes en RTVE Play estan todos sus programas
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#17
perrico
#11
Si. De hecho yo la veo por defecto en RTVE play.
0
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12
#18
exeware
#11
mas a mi favor!! aún pusidenod verlo por internet usaron la tele...
0
K
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#10
perrico
#4
Cuando fue a La Revuelta lo petó.
0
K
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#12
josde
#4
Y menos cuatro,
0
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#15
Cuñado
#4
Y el público que ve la tele ve a alguien con los zapatos encima del sofá y se lo llevan los demonios.
0
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#8
marcotolo
por que para ver un programa de una señora de postureo
estilo te recibo como en casa y somos dos amigas charlando ne un sofa
la gente preferira ver culaquier otra cosa,
ya solo por la miniatura muy natural no parece el producto
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#16
capitan__nemo
Porque no lo emitieron en multicast en todos sus canales de mediaset, telecinco, cuatro, divinity, bemad, fdf, energy, boing.
Y porque en los otros canales habria cosas que interesaran o gustasen mas.
Ademas si se pueden ver resumenes en todos los medios.
www.google.com/search?q=entrevista rosalia ana millan
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#3
CharlesBrowson
quizas porque a la mayoria se la suda?
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#2
YSiguesLeyendo
es Mierdaset, todo lo que toca lo enmierda, ahí sólo hay tertulias de fachapobres y realities. ése no es el público de Rosalía, que ha elegido, muy mal asesorada, asomarse a una ventana donde NO están sus seguidores. la misma entrevista con el mismo contenido pero en otro formato de otro canal habría tenido mucho más seguimiento
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#5
YSiguesLeyendo
#2
en estos datos de audiencias se puede ver cómo expulsa del canal a casi uno de cada dos fachas que estaban tragando mierda de Iker y cía:
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15
#6
amlluch
Quien es Ana Milán?
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#9
Banshee2x
#6
Es una actriz y fabricante de gomas de borrar.
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#14
EsUnaPreguntaRetórica
#6
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#1
HangTheRich
pa que quiero a Rosalia si ya tengo dos tibias
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9
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18
comentarios)
menéame
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estilo te recibo como en casa y somos dos amigas charlando ne un sofa
la gente preferira ver culaquier otra cosa,
ya solo por la miniatura muy natural no parece el producto
Y porque en los otros canales habria cosas que interesaran o gustasen mas.
Ademas si se pueden ver resumenes en todos los medios.
www.google.com/search?q=entrevista rosalia ana millan