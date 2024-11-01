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Por qué no ha disparado las audiencias la entrevista de Ana Milán a Rosalía

Por qué no ha disparado las audiencias la entrevista de Ana Milán a Rosalía

Una entrevista codiciada que no ha traspasado la conversación social...

| etiquetas: mediaset , television , musica , rosalia , ana milan
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
elTieso #4 elTieso
Me da que el público de Rosalía no ve la tele.
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#7 exeware
#4 por eso en la revuelta la lia...
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#11 soberao
#10 #7 La Revuelta se ve en Internet al día siguiente sin problemas. Seguro que tienen más visitas que el día que sale en la tele.
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josde #13 josde
#11 Y dias siguientes en RTVE Play estan todos sus programas
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perrico #17 perrico
#11 Si. De hecho yo la veo por defecto en RTVE play.
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#18 exeware
#11 mas a mi favor!! aún pusidenod verlo por internet usaron la tele...
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perrico #10 perrico
#4 Cuando fue a La Revuelta lo petó.
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josde #12 josde
#4 Y menos cuatro,
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Cuñado #15 Cuñado
#4 Y el público que ve la tele ve a alguien con los zapatos encima del sofá y se lo llevan los demonios.
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#8 marcotolo
por que para ver un programa de una señora de postureo
estilo te recibo como en casa y somos dos amigas charlando ne un sofa
la gente preferira ver culaquier otra cosa,
ya solo por la miniatura muy natural no parece el producto
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capitan__nemo #16 capitan__nemo
Porque no lo emitieron en multicast en todos sus canales de mediaset, telecinco, cuatro, divinity, bemad, fdf, energy, boing.

Y porque en los otros canales habria cosas que interesaran o gustasen mas.

Ademas si se pueden ver resumenes en todos los medios.
www.google.com/search?q=entrevista rosalia ana millan
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
quizas porque a la mayoria se la suda?
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
es Mierdaset, todo lo que toca lo enmierda, ahí sólo hay tertulias de fachapobres y realities. ése no es el público de Rosalía, que ha elegido, muy mal asesorada, asomarse a una ventana donde NO están sus seguidores. la misma entrevista con el mismo contenido pero en otro formato de otro canal habría tenido mucho más seguimiento
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YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
#2 en estos datos de audiencias se puede ver cómo expulsa del canal a casi uno de cada dos fachas que estaban tragando mierda de Iker y cía:  media
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#6 amlluch
Quien es Ana Milán? :-|
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#9 Banshee2x
#6 Es una actriz y fabricante de gomas de borrar.
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#1 HangTheRich
pa que quiero a Rosalia si ya tengo dos tibias
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menéame