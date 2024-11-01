edición general
No existe el "autismo" sino los "autismos": un megaestudio genético revela hasta qué punto seguimos sabiendo poco

La epilepsia es una enfermedad de la cual todavía nos queda mucho por investigar para poder comprender mejor todo lo que hay detrás. Y poco a poco vamos avanzando en ellos. En concreto, un equipo internacional de investigadores ha puesto en jaque la idea de que el autismo es solo de un tipo. En un estudio publicado en Nature, se ha revelado que el autismo diagnosticado en las primeras etapas de la vida tiene un perfil genético de desarrollo diferente al que se diagnostica de manera tardía.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
El provocado por el paracetamol, el provocado por el ibuprofeno, el que tiene causa en tomar aspirinas...
manzitor #2 manzitor *
Por eso siempre se ha hablado del 'espectro autista', donde cabe Forrest Gump, Sheldon Cooper o tu vecina del primero. Por eso ahora da la impresión de que hay más casos, lo que hay es más diagnóstico y más visibilidad. Y Donald Trump no lo es, lo que es, es mala gente, niño caprichoso y mimado que no tiene amigos, solo clientes.
