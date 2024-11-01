No existe el "autismo" sino los "autismos": un megaestudio genético revela hasta qué punto seguimos sabiendo poco

La epilepsia es una enfermedad de la cual todavía nos queda mucho por investigar para poder comprender mejor todo lo que hay detrás. Y poco a poco vamos avanzando en ellos. En concreto, un equipo internacional de investigadores ha puesto en jaque la idea de que el autismo es solo de un tipo. En un estudio publicado en Nature, se ha revelado que el autismo diagnosticado en las primeras etapas de la vida tiene un perfil genético de desarrollo diferente al que se diagnostica de manera tardía.