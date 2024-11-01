¿Por qué no se construye más vivienda social? | CONCOVI en A Golpe de Ladrillo #23

¿Se puede construir hoy en España sin el margen de beneficio de una promotora? En este episodio de A Golpe de Ladrillo, nos sentamos con Juan Casares, presidente de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España (CONCOVI), para desgranar el modelo que promete devolver el acceso a la vivienda a la clase media. Analizamos a fondo la situación del sector en 2026: desde los retos de la colaboración público-privada hasta cómo las cooperativas están gestionando el aumento de los costes de construcción y la falta de suelo.
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Gano hoy las elecciones. Primer pleno en un mes y medio, y meto la construcción de vivienda pública. Guay.
Ahora hay que publicar la compra de los terrenos. Empieza a meter plazos.
Creas el polígono, o el plan parcial. Sigue con los plazos.
Compras terrenos. Eso ya es la polla.
Dos no quieren vender. Abres expediente de expropiación. Te cagas, Mariloles.
Cuando has terminado con esto, como poco, estás en el segundo año. Y que no recurran.
Ahora tienes que sacar a concurso público el… » ver todo el comentario
Construir vivienda pública tampoco creo que vaya a ser solución. Porque no puedes construir tanto, y al final serán VPO para un 0.5% de privilegiados a los que les toque una casa en un sorteo. Y vamos a suponer que los sorteos sean limpios ...
Lo que hay que intentar, no se como, es que la vivienda no sea tan buena inversión. Mientras invertir en vivienda de más beneficios que en bolsa, fondos, criptomonedas, negocios varios y casi cualquier otra cosa, la vivienda seguirá subiendo de precio de forma descontrolada