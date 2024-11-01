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¿Por qué no se construye más vivienda social? | CONCOVI en A Golpe de Ladrillo #23

¿Por qué no se construye más vivienda social? | CONCOVI en A Golpe de Ladrillo #23

¿Se puede construir hoy en España sin el margen de beneficio de una promotora? En este episodio de A Golpe de Ladrillo, nos sentamos con Juan Casares, presidente de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España (CONCOVI), para desgranar el modelo que promete devolver el acceso a la vivienda a la clase media. Analizamos a fondo la situación del sector en 2026: desde los retos de la colaboración público-privada hasta cómo las cooperativas están gestionando el aumento de los costes de construcción y la falta de suelo.

| etiquetas: vivienda social , cooperativas de vivienda
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11 comentarios
5 1 0 K 48 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Porque nuingún político quiere meterse en ese marrón.

www.meneame.net/story/ninguna-institucion-construye-vivienda-publica-m
1 K 27
Thirsty #3 Thirsty
#1 Para que existe un Ministerio de la vivienda ?
1 K 16
Feindesland #4 Feindesland *
#3 ¿Para hacer ministro a algún amiguete? Porque ya te digo que el Estado no tiene competencias en eso, mayormente...
1 K 24
Thirsty #7 Thirsty *
#4 Por eso digo. Aunque si el gobierno quisiera podría hacer algo, si fuera por duplicidades !
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#9 Borgiano
#3 Para solucionar los problemas de vivienda... de la ministra y unos cuantos amigachos del partido.
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Penrose #5 Penrose
#1 Te recomiendo encarecidamente escuchar esta entrevista, y todas las demás de "A Golpe de Ladrillo" la verdad.
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Feindesland #2 Feindesland
Imagina.

Gano hoy las elecciones. Primer pleno en un mes y medio, y meto la construcción de vivienda pública. Guay.
Ahora hay que publicar la compra de los terrenos. Empieza a meter plazos.
Creas el polígono, o el plan parcial. Sigue con los plazos.
Compras terrenos. Eso ya es la polla.
Dos no quieren vender. Abres expediente de expropiación. Te cagas, Mariloles.
Cuando has terminado con esto, como poco, estás en el segundo año. Y que no recurran.
Ahora tienes que sacar a concurso público el…   » ver todo el comentario
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#6 chavi
#2 Como excusa para no hacerlo es patética
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
Repito mi comentario habitual:

Construir vivienda pública tampoco creo que vaya a ser solución. Porque no puedes construir tanto, y al final serán VPO para un 0.5% de privilegiados a los que les toque una casa en un sorteo. Y vamos a suponer que los sorteos sean limpios ...

Lo que hay que intentar, no se como, es que la vivienda no sea tan buena inversión. Mientras invertir en vivienda de más beneficios que en bolsa, fondos, criptomonedas, negocios varios y casi cualquier otra cosa, la vivienda seguirá subiendo de precio de forma descontrolada
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nemesisreptante #10 nemesisreptante
Estaría muy bien que hubiera vivienda social, que fuera de alquiler, pero voy a ser un poco cuñado, toda la gente con vivienda de protección oficial que conozco toda tiene más para que yo y/o ha acabado alquilando el piso.
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ElPerroDeLosCinco #8 ElPerroDeLosCinco
Porque es una mala idea. No hay que meter más dinero en un mercado que ya está sobrecalentado. Al contrario, hay que desincentivar la especulación en vivienda, y hacer que los precios bajen. Pagar del bolsillo de todos pisos para unos pocos solo empeora la situación sin afrontar la causa raíz. Es como si tenemos un callejón en la ciudad donde todos los días atracan a los transeúntes, y planteamos un servicio que devuelva parte de lo robado a las víctimas, en lugar de mandar a la Policía a detener a los culpables.
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menéame