¿Por qué no se construye más vivienda social? | CONCOVI en A Golpe de Ladrillo #23

¿Se puede construir hoy en España sin el margen de beneficio de una promotora? En este episodio de A Golpe de Ladrillo, nos sentamos con Juan Casares, presidente de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España (CONCOVI), para desgranar el modelo que promete devolver el acceso a la vivienda a la clase media. Analizamos a fondo la situación del sector en 2026: desde los retos de la colaboración público-privada hasta cómo las cooperativas están gestionando el aumento de los costes de construcción y la falta de suelo.