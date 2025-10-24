edición general
6 meneos
30 clics
No se conocen todavía los detalles del acuerdo con España, pero Gibraltar ya está viviendo un 'boom' empresarial

No se conocen todavía los detalles del acuerdo con España, pero Gibraltar ya está viviendo un 'boom' empresarial

a llegada de Starbucks a Gibraltar no es pura anécdota. Como tampoco lo es la apertura del primer local de Rodilla o la posibilidad cada vez más real de comenzar a recibir pedidos de Amazon. La Roca está viviendo una auténtica revolución. El pasado mes de junio, tras cuatro años de intensas negociaciones, el Reino Unido y la UE alcanzaron finalmente un acuerdo histórico que ponía fin al limbo en el que había quedado el Peñón tras el Brexit. Los detalles aún no se han hecho públicos, pero no parece que sea necesario. “Estamos en un punto de...

| etiquetas: gibraltar , unión europea , españa , reino unido
5 1 0 K 64 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 64 actualidad
DrEvil #2 DrEvil
Yo tengo dudas: no sé si España se habrá bajado los pantalones hasta las rodillas o hasta los tobillos.
Pero seguro que si hay algún beneficio, no va a ser para el bien de nuestro país. Se lo llevará alguien calentito.
3 K 28
#3 soberao
También el artículo es una gilipollez, porque por mucho "boom empresarial" que haya, Gibraltar no es más que una ciudad y esas empresas no producen nada ni en Gibraltar van a ampliar el "polígono industrial" porque la mayoría no serán más que la inscripción en un registro en un paraiso fiscal.
0 K 13
Doisneau #1 Doisneau
A ver, recordemos que el 96 de gibraltareños votaron no al brexit, ellos no tienen la culpa de las estupideces del islote.
0 K 11

menéame