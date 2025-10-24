No se conocen todavía los detalles del acuerdo con España, pero Gibraltar ya está viviendo un 'boom' empresarial

a llegada de Starbucks a Gibraltar no es pura anécdota. Como tampoco lo es la apertura del primer local de Rodilla o la posibilidad cada vez más real de comenzar a recibir pedidos de Amazon. La Roca está viviendo una auténtica revolución. El pasado mes de junio, tras cuatro años de intensas negociaciones, el Reino Unido y la UE alcanzaron finalmente un acuerdo histórico que ponía fin al limbo en el que había quedado el Peñón tras el Brexit. Los detalles aún no se han hecho públicos, pero no parece que sea necesario. “Estamos en un punto de...