No es como lo ves en la tele: la reanimación cardiopulmonar de las series puede inducir a error

Tal vez hayas visto cómo una persona le realizaba a otra la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) en series y películas. Pero estas representaciones pueden ser inexactas y confundir a los espectadores sobre quiénes son las personas más propensas a necesitarla, dónde ocurren los paros cardíacos fuera del hospital e incluso cómo se aplica.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Yo he hecho el curso de primeros auxilios en el curro. La RCP como maniobra de resucitación no sirve, eso lo hacen los del 112 si llegan a tiempo, para lo que sirve la RCP es para que la sangre siga circulando y oxigenando los órganos y puede que evite lesiones mayores o incluso la muerte. Y en el peor de los casos, si el paciente fallece, permite que se puedan donar los órganos por seguir vivos.

Pero como no te atiendan en 10 minutos como mucho, date por jodido. Idem con los desfibriladores ... funcionan si el corazón está fibrilando (un latido irregular, acelerado más parecido a un temblor que un latido), pero como esté parado, no lo arrancan (de hecho, lo detectan y no se disparan)
karakol #3 karakol
Bueno, la persona ya está muerta, por muy mal que lo hagas no puede ir a peor.

Pero sí que estaría bien hacer en los centros de salud algún tipo de cursillo o algo parecido para hacer reanimaciones cardiopulmonares, maniobras de Heimlich o diferentes técnicas de primeros auxilios que aunque no las utilices nunca, pueden ayudar a salvar alguna vida y también pueden servir para quitar el miedo a realizarlas en caso de emergencia.
reivaj01 #5 reivaj01
#3 Permíteme corregir/ampliar tu frase:
Pero sí que estaría bien hacer en los centros de salud y colegios algún tipo de cursillo
Urasandi #4 Urasandi
Sigo encontrando gente que piensa que "para hacerla bien hay que romper"...:wall:
Javier_Forteza #6 Javier_Forteza
#4 Bueno, no hay que romper costillas exactamente, pero la depresión costal, es decir, lo que el pecho debe hundirse en cada compresión, debe ser de 5 cm, al menos en adultos, en niños no lo sé.

Otra cosa, si el paciente está encamado hay que poner una tabla rígida debajo de la espalda para que la compresión sea efectiva. Si no, al comprimir el pecho se hunde la espalda en el colchón blando y no sirve de nada.
Saludos.
Javier_Forteza #8 Javier_Forteza
#6 #4 Lo he consultado y cada compresión, debe ser de 5 a 6 cm en adultos y niños mayores, en niños más pequeños de 3 a 4 cm.

Para haceros una idea, 5-6 cm es la anchura de los dedos índice, anular y meñique extendidos y juntos.
De 3 a 4 cm es la anchura de los dedos índice y corazón extendidos y juntos.

Saludos.
ali_oli_94 #1 ali_oli_94
Es que series como Urgencias u Hospital Central han hecho mucho daño xD xD
Flogisto #7 Flogisto
Esperaba encontrarme un argumento sobre cómo la maniobra de reanimación que vemos en la ficción es incorrecta, pero resulta que "la mayoría de las víctimas de paro cardíaco que recibían RCP solo con las manos en la pantalla eran hombres blancos. Según indican los autores, las mujeres y las personas negras y latinas tienen menos probabilidades que los hombres blancos de recibir esta intervención por parte de un ciudadano de a pie." :-|
