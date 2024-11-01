No es como lo ves en la tele: la reanimación cardiopulmonar de las series puede inducir a error

Tal vez hayas visto cómo una persona le realizaba a otra la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) en series y películas. Pero estas representaciones pueden ser inexactas y confundir a los espectadores sobre quiénes son las personas más propensas a necesitarla, dónde ocurren los paros cardíacos fuera del hospital e incluso cómo se aplica.