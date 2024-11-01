No es como lo ves en la tele: la reanimación cardiopulmonar de las series puede inducir a error

Tal vez hayas visto cómo una persona le realizaba a otra la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) en series y películas. Pero estas representaciones pueden ser inexactas y confundir a los espectadores sobre quiénes son las personas más propensas a necesitarla, dónde ocurren los paros cardíacos fuera del hospital e incluso cómo se aplica.
Pero como no te atiendan en 10 minutos como mucho, date por jodido. Idem con los desfibriladores ... funcionan si el corazón está fibrilando (un latido irregular, acelerado más parecido a un temblor que un latido), pero como esté parado, no lo arrancan (de hecho, lo detectan y no se disparan)
Pero sí que estaría bien hacer en los centros de salud algún tipo de cursillo o algo parecido para hacer reanimaciones cardiopulmonares, maniobras de Heimlich o diferentes técnicas de primeros auxilios que aunque no las utilices nunca, pueden ayudar a salvar alguna vida y también pueden servir para quitar el miedo a realizarlas en caso de emergencia.
Pero sí que estaría bien hacer en los centros de salud y colegios algún tipo de cursillo
Otra cosa, si el paciente está encamado hay que poner una tabla rígida debajo de la espalda para que la compresión sea efectiva. Si no, al comprimir el pecho se hunde la espalda en el colchón blando y no sirve de nada.
Saludos.
Para haceros una idea, 5-6 cm es la anchura de los dedos índice, anular y meñique extendidos y juntos.
De 3 a 4 cm es la anchura de los dedos índice y corazón extendidos y juntos.
Saludos.