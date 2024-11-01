NIO, experto en estaciones de intercambio de baterías: “El número de personas que desean conducir 1.000 km sin parar es muy limitado”

La mayoría de la industria del automóvil ha descartado desde el comienzo la tecnología del intercambio de baterías. NIO va a la contra y ha sabido erigir un imperio alrededor de este enfoque. Ha creado una enorme red de estaciones de intercambio con más de 3.500 puntos repartidos por toda China y esto le ha llevado a una conclusión: los conductores no quieren ni baterías grandes ni cifras de autonomía enormes en sus vehículos.