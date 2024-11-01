edición general
NIO, experto en estaciones de intercambio de baterías: “El número de personas que desean conducir 1.000 km sin parar es muy limitado”

NIO, experto en estaciones de intercambio de baterías: "El número de personas que desean conducir 1.000 km sin parar es muy limitado"

La mayoría de la industria del automóvil ha descartado desde el comienzo la tecnología del intercambio de baterías. NIO va a la contra y ha sabido erigir un imperio alrededor de este enfoque. Ha creado una enorme red de estaciones de intercambio con más de 3.500 puntos repartidos por toda China y esto le ha llevado a una conclusión: los conductores no quieren ni baterías grandes ni cifras de autonomía enormes en sus vehículos.

Comentarios destacados:    
  1. Macadam #1 Macadam
    NIO va a la contra y a sabido erigir un imperio alrededor de este enfoque

    dolor de ojos mañanero
  2. Magog #2 Magog
    Hay que volver al chip de los 80, que tenías que parar a comer y mientras, pues cargas.
    Y quitarnos la losa de la prisa constante, incluso de vacaciones.
    Con una autonomía (real) de 500km yo creo que vas que chutas de sobra
  3. #3 Pitchford
    A no ser que hubiera varias marcas importantes con el mismo sistema de intercambio de baterías, cosa que ya no va a ocurrir, este sistema no triunfará en Europa, por insuficiente red de estaciones de intercambio.
  4. #4 Grahml
    La realidad es que la verdadera problemática existente en el vehículo eléctrico —que se está minimizando a medida que pasan los años (o casi los meses, con la extrema irrupción de China en el mercado automovilístico)— es el tiempo de carga de las baterías y las variables que deben tenerse en cuenta para aproximar esos tiempos al del llenado de un depósito de combustible.

    No obstante, la carrera por conseguir un vehículo eléctrico que pueda alcanzar 1.000 km en autopista, como sí podría hacerlo un vehículo diésel de combustión, es algo que realmente no tiene sentido debido a la escasa o nula demanda al respecto.

    Otra cuestión es que este objetivo sirva para desarrollar baterías más eficientes y ligeras con la misma densidad energética. Esa "carrera" sí que debería mantenerse.

    #1 Cada vez me gusta más ver faltas de ortografía en los textos y artículos. Eso me indica que hay un humano detrás en la creación de tal texto y no una IA cutre de turno.
  5. Dragstat #5 Dragstat
    #2 es verdad pero que no quieras hacer 1000 km sin parar no quiere decir que quieras parar para cargar la batería. Prefiero parar a estirar las piernas en muchos sitios antes que en una estación de recarga.
  6. Veelicus #6 Veelicus
    La cosa no es estar 1000km seguidos sin parar, la cosa es poder conducir 1000km sin preocuparte donde puedes recargar la bateria, y este segundo punto si que le interesa a todo el mundo, no necesariamente 1000km, pero si un punto donde se junten la curva del peso de la bateria y la de la autonomia en un punto interesante
  7. #7 Nastar
    Tengo un mg4, con 350kms de autonomia, reales en verano, menos en invierno, cargador propio, vengo cargando 2/3 veces a la semana, y hago unos 60kms de media al dia....he hecho algun vieja largo (barcelona a perpignan) y cero problemas para cargar, o pararme media hora a por un cafe mientras ño hago

    Lo de "es que quiero ir a sevilla desde a coruña cada quince dias" como argumento es la mayor subnormalidad que he oido jamas, puede haber alguno? Si... Es el escenario mas comun? Ni de coña...
    La mayoria de los conductores irian sobradisimos con un electrico gama media/baja, y con el ahorro de gasolina podrian alquilar un parking (de no tenerlo) sin mayores dramas

    Pero mejor seguid perpetuando los cliches absurdos que cuando esto se popularice nos crujiran a impuestos para compensar los de los combustibles fosiles
  8. RanaPaca #8 RanaPaca
    #5 por suerte hay estaciones de carga en sitios más diversos que gasolineras, como en centros comerciales, centro de ciudades.. con el combustible hay que parar en una gasolinera si o si y tienes que estar ahí con el coche. Pero te puedes buscar un cargador en la ciudad y dar un paseo, tomarte un café en una cafetería decente y luego volver al coche
  9. #9 diablos_maiq *
    #4 si la baterías son más ligeras y eficientes aumenta su densidad energética (kWh/kg) :professor:
  10. #10 Borgiano
    #2 Claro que sí, y quitamos el AVE y ponemos otra vez los trenes de vapor, mucho más bucólico y menos estresante.
  11. Priorat #11 Priorat *
    #4 Estará bien desarrollar baterías menos pesadas (entiendo que quieres decir eso con eficientes). La eficiencia de la batería es máxima, es superior al 95%

    La realidad hoy es que un 1l de gasolina son 10kWh de energía. Con el Renault Clio de mi empresa gasolina gasto de media 6l/100km para ir y volver del trabajo a la semana. Eso son 60kWh/100km. Y con mi eléctrico gasto 17kWh/100km yendo por autopista. En este trayecto, de casa al trabajo gasto 14kWh/100km.

    Así que la eficiencia del eléctrico es máxima. Equivale en cualquier caso a menos de 2l/100km en gasolina. Y encima en España el 56% viene de renovables y el 75% es sin emisiones.

    Respecto al tiempo de carga nadie hace un viaje de 1000km sin parar a desayunar/comer/cenar. Y eso es suficiente. He hecho muchos viajes largos, que implican recarga, en el eléctrico y nunca he tenido que parar expresamente y esperar. Y ahora mismo estoy cargando en el parking del edificio.

    Imagen de ahora mismo (carga super lenta a menos de 5,5kW) Lo cual ahorrará 5-10min de pasar por una gasolinera. Así que la realidad es que me paso menos tiempo esperando a cargar a lo largo de un año que con un coche de gasolina.  media
  12. Gry #12 Gry
    #5 Yo he visto varios municipios con puntos de recarga pegados al mismísimo ayuntamiento y que están siempre vacíos justo en la zona con mayor demanda de aparcamiento del pueblo. Es cuestión de ir descubriendo sitios así en tus rutas.
  13. Pacman #13 Pacman
    Lectura entre líneas :

    Como no somos capaces de desarrollarlo, le vendemos a la gente que no lo necesitan

    Hasta que llegue una empresa que lo consiga y le venderá a la gente que es la libertad pura
  14. sotillo #14 sotillo
    #2 ¿Volver? Son muy pocos los que se hacen un Madrid Cádiz del tirón
  15. sotillo #15 sotillo
    #8 Ya los hay incluso en pueblos pequeños donde no hay coches eléctricos
  16. Macadam #16 Macadam
    #4 Amí mese sigue chirriando, bro :-D
  17. sotillo #17 sotillo
    #7 Yo también me tiraba para atrás eso de la autonomía, por mi trabajo soy de viajes largos y donde no estaba acostumbrado a parar más de lo necesario, aunque ya hace unos años que mis necesidades cambiaron las manías de mucha autonomía seguían pesando en mis decisiones y solo para salidas esporádicas, hace unos meses las necesidades de otro vehículo que fuera pequeño, para el día a día, me llevó a un eléctrico pequeño y creo que las ventajas son las mejores para el 90% de las necesidades
  18. cosmonauta #18 cosmonauta *
    Por un lado, no necesito conducir 1000 km del tirón, pero si 500 en un fin de semana, sin acceso garantizado a un cargador.

    Por otro lado, quizás no necesito un coche de dos toneladas y 1000 km. Pero si uno ágil y ligero con esos 500 km de autonomía

    Y no se trata de intentar convencer a nadie. No gastaré 30.000 euros en algo que no me satisface.
  19. Magog #19 Magog
    #10 joder que pedazo falacia de falso dilema que te marcas, es hasta graciosa :shit:
  20. Imag0 #20 Imag0
    “El número de personas que desean conducir 1.000 km sin parar es muy limitado” Porque lo dicen sus cojones amarillos, no te jode.
  21. #21 Grahml *
    #9 #11 Cuando hablo de "eficiencia" en #4 me refiero a todos los aspectos a tener en cuenta a la hora reducir el tiempo de viajes, incluyendo tiempos de carga.
    Eso incluye también la velocidad de carga que admiten las baterías y a ser posible menor degradación a altas velocidades de carga, lo cual ya incluye también el preacondicionamiento de las mismas.
