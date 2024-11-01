edición general
Nintendo Switch se convierte en la consola de Nintendo más vendida de la Historia [ITA]

Nintendo ha confirmado que la Switch se acaba de convertir en su consola más exitosa con 155.37 millones de unidades vendidas en todo el mundo superando así a la Nintendo DS que sólo vendió 154.02 millones de unidades. El sorpasso se ha conseguido este mismo mes y a solo 9 años de que se lanzara la consola (Nintendo DS necesitó 12 años para alcanzar su pico de consolas vendidas). El próximo objetivo es superar a la consola más vendida de la Historia, algo que no parece imposible. Se trataría de superar a la Playstation 2 (160 mill. unidades).

La consola más vendida nunca, porque los cinco millones inventados por Sony para aupar la PS2 no se las creen ni en su casa.
#3 Ya, esos 5 millones adicionales que aparecieron en 2024, 12 años después de que Sony dejase de actualizar las cifras de ventas para PS2 y cuando parecía claro que la Switch iba a pasar los 155.
¡ARRIBA NINTENDO SWITCH!
¿Y de la historia de los extraterrestres?
*No se puede poner "de la Humanidad" después de Historia, si el tema no se refiere específicamente a un estudio sobre la vida del ser humano.
