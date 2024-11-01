Nintendo Switch se convierte en la consola de Nintendo más vendida de la Historia [ITA]

Nintendo ha confirmado que la Switch se acaba de convertir en su consola más exitosa con 155.37 millones de unidades vendidas en todo el mundo superando así a la Nintendo DS que sólo vendió 154.02 millones de unidades. El sorpasso se ha conseguido este mismo mes y a solo 9 años de que se lanzara la consola (Nintendo DS necesitó 12 años para alcanzar su pico de consolas vendidas). El próximo objetivo es superar a la consola más vendida de la Historia, algo que no parece imposible. Se trataría de superar a la Playstation 2 (160 mill. unidades).