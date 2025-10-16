edición general
6 meneos
22 clics
Los niños tienen derecho a recibir los mejores cuidados excepto algunos sanitarios que les pueden salvar la vida

Los niños tienen derecho a recibir los mejores cuidados excepto algunos sanitarios que les pueden salvar la vida

En el supuestamente civilizado mundo occidental surge de vez en cuando, cual serpiente veraniega, el nunca resuelto y espurio debate acerca de la obligatoriedad de las vacunaciones frente a la «libertad» de los padres a decidir sobre sus hijos. Y personalmente, en cuanto oigo en temas relacionados con la infancia el argumento de la «libertad de los padres» me echo a temblar, porque en la práctica implica una supeditación de los derechos más elementales de los niños (incluso algunas veces su propia vida) a las creencias de los padres,

| etiquetas: niños , derecho , vacunas , sanidad
5 1 0 K 90 salud
1 comentarios
5 1 0 K 90 salud
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Las vacunas son para ateos y gente de ciencias...
0 K 10

menéame