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Los niños constituyen la mitad de las pandillas de Haití. Están a punto de enfrentarse a una nueva fuerza extranjera (ING)

Los niños constituyen la mitad de las pandillas de Haití. Están a punto de enfrentarse a una nueva fuerza extranjera (ING)

Con la llegada de una nueva fuerza multinacional a Haití, sus policías y soldados extranjeros pronto podrían encontrarse cara a cara con cientos de niños.

| etiquetas: haití , niños
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3 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
Professor #1 Professor
Dejadle el gobierno a Bukele y en 2 años , estareis comprando apartamentos en Haití como inversión.
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antesdarle #2 antesdarle
Me recuerda a la peli quien puede matar a un niño :troll:
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Pacman #3 Pacman
#2 o a Ciudad de Dios
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menéame