Los niños castellers sufren más lesiones que en el fútbol infantil, pero con lesiones más leves

Un estudio impulsado desde la Cátedra del Fet Casteller de la URV determina que el riesgo para los niños en los castillos es «equiparable» al que se exponen los niños que juegan a fútbol infantil. La investigación, que se presentó ayer por la noche en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la URV en Reus, analizó los datos observados de cerca de un millar de niños de cada uno de los ámbitos y, aunque hay diferencias, se determina que el riesgo es bajo y similar en ambas actividades.