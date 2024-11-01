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Los niños castellers sufren más lesiones que en el fútbol infantil, pero con lesiones más leves

Los niños castellers sufren más lesiones que en el fútbol infantil, pero con lesiones más leves

Un estudio impulsado desde la Cátedra del Fet Casteller de la URV determina que el riesgo para los niños en los castillos es «equiparable» al que se exponen los niños que juegan a fútbol infantil. La investigación, que se presentó ayer por la noche en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la URV en Reus, analizó los datos observados de cerca de un millar de niños de cada uno de los ámbitos y, aunque hay diferencias, se determina que el riesgo es bajo y similar en ambas actividades.

| etiquetas: niños , castells , lesiones , fútbol
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Brill #1 Brill
No me gusta hacer de abogado del diablo, pero a raíz de un accidente muy grave de hace unos años veo que los niños "castellers" ahora llevan protecciones y a veces casco. No estaría mal que en el fútbol infantil hicieran igual.
6 K 75
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame *
#1 A veces casco no, siempre, a no ser que sean pilares de 4 o menos, no castells.
1 K 21
Brill #5 Brill
#3 Como queda claro no soy experto en el tema.

Pero vaya, que me alegro que se tomen medidas para protegerles.
1 K 26
#6 cajadecartonmojada
#1 Es que el resultado del estudio es normal teniendo en cuenta lo que dices: como ya se sabe que esa actividad conlleva un riesgo alto, ahora están preparados y además en la ejecución de la propia actividad toman actitudes defensivas sabiendo que es esperable llevarse algún piñazo. Pero un chaval jugando al fútbol (o el deporte que sea) no está pensando en las entradas que le quedan hacer o las patadas que se pueda llevar, simplemente juega sin preocuparse hasta que se lleva la hostia.
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#8 Borgiano
#1 ¿En serio quieres que los niños jueguen al fútbol con casco?
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tricionide #9 tricionide
no se si querria que mi hijo , formara parte de un casteller de estos, por muy catalan que fuera
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#7 DenisseJoel
Igual es el momento de proteger a los niños en ambas actividades. El fútbol es un "deporte" de adultos. ¿Acaso hay boxeo infantil? El único motivo por el que el fútbol infantil es legal es para fomentar esa adicción desde la infancia, porque a los adultos es mucho más difícil engancharlos.
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FueraSionistasdeMeneame #10 FueraSionistasdeMeneame
#7 Sí hay boxeo infantil, aunque sin contacto. Lo de eliminar los remates de cabeza en el futbol infantil es un debate de hace mucho tiempo y en algunos países ya se ha prohibido.
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#4 sliana
La asociación de niños futbolistas creo que tiene un estudio que dice justo lo contrario. Ahora caerse de un tercer piso es mejor que llevar un balonazo
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#2 AntonioWarrior
No estaría mal recordar a los padres que los menores de 16 años siempre tienen que usar en bici, patinete o similar casco homologado.
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menéame