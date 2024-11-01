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Un niño se queda pintado de Freezer de Dragon Ball después de que su madre utilizase pintura látex

Un niño se queda pintado de Freezer de Dragon Ball después de que su madre utilizase pintura látex  

Un niño quiso disfrazarse de Freezer. Para imitar la piel del icónico villano su madre decidió cubrirle de pintura de látex doméstica blanca y morada, pero a la hora de volver a la normalidad se encontró con un gran inconveniente. Cuando llegó la hora de retirarlo se dio cuenta de que esta pintura es extremadamente difícil de retirar de la piel. A pesar de varios intentos de limpieza, que se pueden apreciar en los vídeos, el material permanecía adherido al niño, lo que empezó a generar preocupación entre los adultos.

| etiquetas: niño , freezer , dragon ball , disfraz , pintura
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9 comentarios
7 2 0 K 154 ocio
Moderdonia #2 Moderdonia
Ahora tiene que buscar los otros seis botes de pintura del dragón. Y cuando reúna los siete botes podrá deshacerse del maleficio.
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#3 Garminger2.0
Pues a juzgar por la miniatura, hay que reconocer que le quedó genial :-D
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Gry #5 Gry
El niño lo pidió y después repitió pidiendo a su madre que le pintara de Freezer dorado: youtube.com/shorts/I18fM827308
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#8 Tiranoc
#5 Pues le pintó una olla en el cogote.
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#6 Leclercia_adecarboxylata
Hoy en noticias surrealistas...
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#9 Albarkas
La semana que viene está misma tipa será noticia porque habrá usado la karcher con su crío.
Va de ocurrencia en ocurrencia...
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#4 Mandri20
Dios, pobre chaval...
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DORO.C #7 DORO.C
Freezer The ORIGIN
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ronko #1 ronko
Eso podría explicar porque Freezer tenía tanta mala leche.
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menéame