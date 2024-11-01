Un niño se queda pintado de Freezer de Dragon Ball después de que su madre utilizase pintura látex  

Un niño quiso disfrazarse de Freezer. Para imitar la piel del icónico villano su madre decidió cubrirle de pintura de látex doméstica blanca y morada, pero a la hora de volver a la normalidad se encontró con un gran inconveniente. Cuando llegó la hora de retirarlo se dio cuenta de que esta pintura es extremadamente difícil de retirar de la piel. A pesar de varios intentos de limpieza, que se pueden apreciar en los vídeos, el material permanecía adherido al niño, lo que empezó a generar preocupación entre los adultos.